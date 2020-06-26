Севастополь, , 10:55 — REGNUM Фрегат «Адмирал Григорович», входящий в состав Черноморского флота ВМФ России, после окончания дальнего похода возвращается в Севастополь. Об этом 26 июня сообщает отдел информационного обеспечения флота.

«Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время фрегат «Адмирал Григорович» проходит через проливы Дарданеллы и Босфор.

Кроме этого, отмечается, что в Средиземном море корабль был заменен по плану ротации сил фрегатом «Адмирал Макаров».

Напомним, фрегат «Адмирал Григорович» — головной корабль серии 11 356, который был построен для усиления Черноморского флота ВМФ России. Всего на ЧФ три таких корабля — кроме «Адмирала Григоровича», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».