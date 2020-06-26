Петропавловск-Камчатский, , 10:58 — REGNUM К жителю Камчатки Владимиру Завгороднему, который 26 июня отмечает 90-летний юбилей, приехали представители избиркома. Ветеран труда выразил желание проголосовать за поправки к Конституции на дому.

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Как сообщила региональная телекомпания Камчатка ТВ, родился Владимир Завгородний в Казахстане, служил в Приморском крае. В 1953 году Владимир Завгородний приехал на Камчатку, где 40 лет отработал в морском порту.

«Голосовать надо. Особенно, вот душа болит, когда слышу, как пытаются переделывать историю. Это… нельзя. У меня отец на фронте погиб, два дяди, три двоюродных брата. Вот они-то — они воевали за что? Чтобы теперь всё это переделали? Знаете, до боли обидно», — сказал Владимир Завгородний.

Также юбиляр отметил важность индексации пенсий, помощь семьям с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля.