Тула, , 10:52 — REGNUM Три пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Новомосковска и Киреевского района в возрасте 60 лет, 81 года и 92 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тульской области коронавирус унёс жизни уже 93 человек. Общее число заражённых достигло 6382 человек.