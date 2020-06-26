Москва, , 10:51 — REGNUM За минувшие сутки в РФ исследования подтвердили 6800 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает московский оперштаб.

Новые случаи выявили во всех регионах РФ. За сутки зафиксировали 176 летальных исходов, выздоровели почти 9 тыс. человек.

На первом по числу выявленных случаев Москва — 813. Далее следуют Подмосковье — 390, ХМАО — 295, Петербург — 223, Нижегородская и Иркутская области — по 210.

Всего в России выявлено 620 794 случая заражения коронавирусом, зафиксирован 8781 летальный исход. Уже выздоровели более 384 тыс. человек.