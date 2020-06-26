Благовещенск, , 10:50 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Большая часть из них — 26 — зарегистрирована в столице региона Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Всего с начала пандемии в регионе выявили 1572 носителя коронавируса. Большинство пациентов болеют пневмонией (46,2%), у 37,5% — ОРВИ, 16,2% инфицированных переносят заболевание без симптомов.

515 человек полностью излечились.

В Приамурье проведено 99 029 исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области за сутки, по состоянию на 26 июня, выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала наблюдений составило 712.