Москва, , 10:54 — REGNUM Система высшего образования в России в период самоизоляции показала себя лучше систем других стран. Об этом 26 июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наша система справилась гораздо лучше других систем в мире. Потому что на «пятерку» ни в одной стране мира не удалось показать результат. Все столкнулись с трудностями, но наша система выглядела очень достойно», — заявил Фальков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобрнауки отметил низкий уровень самоорганизации студентов в период самоизоляции.