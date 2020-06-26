Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Санкт-Петербург вновь оказался первым в стране по уровню суточной смертности от COVID-19. Об этом сообщает в пятницу, 26 июня, федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в городе на Неве подтвердили 47 летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией, общее их количество достигло 1008 за всё время пандемии.

При этом за последние 24 часа в Москве от COVID-19 умерли почти вдвое меньше — 25 пациентов, в Челябинской области — 18 человек.

Всего в России за сутки зафиксировали 176 летальных случаев. За все время пандемии от болезни, по официальным данным, в РФ скончался 8781 гражданин.

Добавим, за сутки в Петербурге выявили 223 новых носителя коронавируса, в России — 6800 в 85 регионах, их общее число по стране достигло 620 тыс. 794 случая.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с понедельника, 22 июня, перестал сообщать подробности о смерти пациентов от COVID-19 и никак не комментирует тот факт, что показатель смертности в Петербурге — один из самых высоких в РФ.

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