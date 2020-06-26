Москва, , 10:52 — REGNUM Более 30 тысяч сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ в Москве протестируют на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 26 июня сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В обязательном порядке все сотрудники, которые участвуют в сдаче ЕГЭ — начиная от учителей и заканчивая охранниками, — пройдут обязательное тестирование на коронавирус», — сказала Ракова.

Тестирование пройдет с 25 по 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ношение масок на ЕГЭ решили не делать обязательным.

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