Майами, США, , 10:53 — REGNUM Сотрудник полиции из города Майами-Гарденс (штат Флорида), пытавшийся задержать афроамериканку с помощью удушающего приема и нанесший ей при этом повреждения, уволен из рядов правоохранительных органов и арестован. Об этом 26 июня сообщает газета Miami Herald.

В публикации отмечается, что о данном происшествии стало известно в результате того, что друг потерпевшей заснял происходившее на видео и позднее выложил его в социальных сетях.

Также сообщается, что инцидент произошел 14 января, когда афроамериканка Сафия Сэтчел поссорилась с менеджером одного из стрип-клубов из-за того, что последний отказался вернуть ей деньги за заказанные блюда и ушла из заведения, бросив купюры в официантку. После этого менеджер заведения обратился в полицию.

Сэтчел села за руль в свой внедорожник и рядом с ней находился ее друг. Прибывший на вызов полицейский Джорди Янес Мартел латиноамериканского происхождения обратился с просьбой к женщине, подойти к патрульной машине, что она отказалась делать, заявив, что не обута.

После этого правоохранитель влез в окно автомобиля, вытащил женщину на улицу и, прижав коленом её шею, дважды ударил электрическим шокером. Затем он арестовал афроамериканку за применение насилия к полицейскому и сопротивлению полиции с применением силы, однако впоследствии данные заявления были сняты.

Видеозапись вызвала в обществе сильную реакцию и власти приняли решение арестовать полицейского по обвинению в совершении служебного проступка и за подачу ложных сведений в отчетах.

«В результате действий Мартела, госпожа Сатчел получила ссадины в районе живота из-за применения электрошокеров, ушибы и ссадины на руках и ушибы на ногах», — приводит издание слова прокурора округа Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл.

При этом адвокат полицейского рассказал, что во время задержания женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и ударила его подзащитного в челюсть.

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