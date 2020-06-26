Москва, , 10:42 — REGNUM В России необходимо сохранить резерв коечного фонда, оснащённого всем необходимым оборудованием на случай возникновения новых инфекционных угроз. Об этом 26 июня заявила заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова на коллегии Министерства здравоохранения.

В связи с этим необходимо выработать новые подходы в управлении системой здравоохранения, указала она.

В частности, «министерство должно сформировать заказ для отечественной медицинской промышленности по производству жизнеспасающего оборудования», подчеркнула вице-премьер.