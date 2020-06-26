Москва, , 10:41 — REGNUM Антитела к коронавирусу обнаружили у 20% жителей Москвы, которые прошли тестирование. Об этом 26 июня заявила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также представила результаты третьего этапа исследования жителей Москвы на наличие антител. По её словам, в исследовании, которое прошло с 5 по 18 июня, приняли участие 90 тыс. жителей города.

Ракова добавила, что иммунитет у 7% жителей столицы появился в течение предыдущего месяца. Кроме того, у 80% людей с антителами есть вирусонейтрализующие вещества — это говорит о формировании иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июня в Москве от COVID-19 вылечился 144 191 пациент, в том числе 1997 за минувшие сутки.

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