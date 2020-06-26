Москва, , 10:41 — REGNUM В период самоизоляции многие студенты проявили свою организованность не с лучшей стороны. Об этом 26 июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня можно делать разные выводы, один из них: у студентов недостаточно навыков самоорганизации. Далеко не каждый студент этот «экзамен» сдал успешно», — сказал Фальков.

С другой стороны, министр положительно оценил деятельность преподавателей в период удалённого обучения.

«Что касается преподавателей, то я хотел бы сказать им спасибо, потому что во многом благодаря им мы прошли этот период достойно», — сказал Фальков.

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