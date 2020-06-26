Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания. Об этом 26 июня заявила заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова на коллегии Министерства здравоохранения.
По её словам, «уже сейчас мы видны серьёзные последствия этой инфекции».
Соответствующие изменения для организации диспансерного наблюдения будут внесены в нормативную базу.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 6800 новых зараженных.