Нальчик, , 10:39 — REGNUM Автомобиль, перевозивший крупную партию контрафактного алкоголя, задержали полицейские в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 26 июня в пресс-службе главного управления МВД по республике.

Сотрудники ДПС при несении службы на автодороге Солдатская — Заречное остановили машину ВАЗ-2110 под управлением жителя региона. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки автомобиля являются подложными.

В ходе осмотра в салоне и багажнике машины полицейские изъяли почти 500 наполненных стеклянных бутылок объемом по 0,5 л. Одни из них были оклеены этикетками российского производителя водки, другие — производителя коньяка, и на всех бутылках отсутствовали установленные законом федеральные специальные марки.

Кроме того, в автомобиле были обнаружены 120 пятилитровых полимерных емкостей с прозрачной жидкостью со специфическим запахом спирта. Экспертиза показала, что вся изъятая продукция не соответствует ГОСТу. Стоимость всей всей партии контрафактного алкоголя превысила 500 тыс. рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Отмечается, что виновникам грозит наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 3 мое рублей и вплоть до трех лет лишения свободы.