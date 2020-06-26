Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Ленинградской области впервые за долгое время число выявленных зараженных коронавирусом опять превысило число выздоровевших. За сутки у 50 жителей диагностирована коронавирусная инфекция, а выписаны на амбулаторное лечение лишь 20 человек. Об этом 26 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 4220 человек. Выздоровели 4125 человек. 27 жителей региона умерли от COVID-19.

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Всего в стране за последние сутки подтверждено 6 800 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. Кроме того, из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписано 8 988 человека.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 620 794 заразившихся в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 8 781 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 384 152 человек.

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