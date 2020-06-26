Ставрополь, , 10:39 — REGNUM Избирательная комиссия Ставрополья получила около полутора десятков обращений от людей, называющих себя гражданами СССР, с просьбами об исключении из списков для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил председатель краевого избиркома Евгений Демьянов.

«Поступило 14 обращений об исключении из списков участников голосования. Люди себя называют гражданами СССР, они считают, что живут в Советском Союзе, поэтому просят себя исключить из списков участников голосования. Мы изучили данную ситуацию и даем ответы, что правовых оснований для такого исключения нет», — цитирует Демьянова «Интерфакс-Юг».

По его словам, в комиссию также поступило несколько обращений о принуждении к участию в голосовании. Он уточнил, что по ним проводится проверка.

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