Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 10:27 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске приостановлен прием в перинатальном центре. Об этом сообщает портал N24.ru со ссылкой на департамент здравоохранения ЯНАО.

В ведомстве пояснили, что приём приостановлен для проведения ряда противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить заражения пациенток коронавирусом.

«В качестве резервного заблаговременно приготовили старый роддом. Он имеет кислородную разводку, процедурные кабинеты, операционный зал, где возможно оказание качественной помощи беременным и роженицам», — сообщили изданию в региональном департаменте здравоохранения.

Отмечается, что с 1 июля родильное отделение Ноябрьска будет принимать рожениц из соседнего города Губкинский, так как местный роддом отдан под «ковидный» госпиталь.