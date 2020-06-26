Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 26 июня 2020, 10:27 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске приостановлен прием в перинатальном центре. Об этом сообщает портал N24.ru со ссылкой на департамент здравоохранения ЯНАО.
В ведомстве пояснили, что приём приостановлен для проведения ряда противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить заражения пациенток коронавирусом.
Отмечается, что с 1 июля родильное отделение Ноябрьска будет принимать рожениц из соседнего города Губкинский, так как местный роддом отдан под «ковидный» госпиталь.