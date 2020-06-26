Москва, , 10:28 — REGNUM Российская система образования справилась с трудностями, которые выпали ей в период самоизоляции. Об этом 26 июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, 2020 года стал для вузов и студентов уникальным. Из-за режима самоизоляции учебным учреждениям пришлось переводить работу в онлайн-формат. Однако с этой задачей удалось справиться.

«Это уникальный год. Мы перешли в другую реальность и многое почерпнули. Самое главное — российская система образования имеет большой запас прочности. Ни один вуз ни на один день не остановил обучение», — отметил Фальков.

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