Иваново, , 10:25 — REGNUM Ряд ограничений снят в Ивановской области с 26 июня, соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

В частности, с 26 июня разрешена работа музеев и выставочных центров при соблюдении ряда ограничений: экскурсии будут проводиться только в индивидуальном порядке и по предварительной записи — групповые экскурсии пока запрещены.

Также с 26 июня салоны красоты, которые до этого могли оказывать только парикмахерские услуги и услуги по маникюру и педикюру, переходят к оказанию полного перечня услуг при соблюдении регламентов, установленных Роспотребнадзором.

Также в указе уточнены требования по соблюдения режима безопасного поведения: требования сохраняются для граждан старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также для тех, кто прибывает в Ивановскую область из-за границы и из других российских регионов. Также действует требование о предоставлении справок об отсутствии заболевания коронавирусом, справки необходимы также для всех детей в возрасте до 17 лет.

С 23 июня в регионе возобновлены тренировки профессиональных спортсменов, с 25 июня рестораны, кафе и другие стационарные предприятия общественного питания приступили к работе на открытых верандах при жестком соблюдении требований регламента.