Москва, , 10:22 — REGNUM Около 20% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться», — цитирует её слова РИА Новости.

Сейчас, по словам вице-мэра, «около 20% москвичей такой иммунитет имеют».

Ракова рассказала о проходившем в столице третьем этапе исследований на антитела в плазме крови, проходившем с 5 по 18 июня. Всего в исследовании приняли участие 90 тыс. горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве поправили здоровье 1997 пациентов, проходившие лечение от коронавирусной инфекции.

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