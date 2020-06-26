Бишкек, , 10:22 — REGNUM «Ужесточение правил карантина и повторное введение режима чрезвычайного положения — это последние меры, на которые пойдет государство при сильном ухудшении эпидемиологической ситуации», — заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба правительства.

Высокопоставленный чиновник пообещал, что киргизстанские власти сделают все возможное, чтобы не пришлось вновь вводить режим ЧП и комендантский час.

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«Прошло больше месяца с момента возобновления основных сфер экономической деятельности. Сегодня мы видим ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях. Около 50% заразившихся не знают, где они могли подхватить инфекцию», — констатирует он.

Также глава правительства отметил проблемы с госпитализацией больных и нехваткой медперсонала и машин «скорой помощи».

«Помимо проводимой работы по увеличению койка-мест в Бишкеке, в Чуйской области и Оше необходимо подготовить дополнительные места. В случае загруженности медучреждений Бишкека, граждан будут госпитализировать в больницы в Чуйской области», — подытожил он.

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