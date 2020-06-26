Махачкала, , 10:25 — REGNUM ИА REGNUMВвод в эксплуатацию четырех медучреждений запланирован в Дагестане в 2020' году. В их числе две больницы, поликлиника и наркодиспансер, сообщил глава республики Владимир Васильев в своем выступлении на сессии Народного собрания (парламента) региона.

«В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию больницы в селах Доргели и Каякент, наркологический диспансер в Махачкале, и поликлинику в городе Дагестанские Огни. В 2020 году на финансирование строительства объектов здравоохранения было направлено 2,2 млрд рублей против 370 млн рублей в 2017 году. Рост — в 5,9 раза», — цитирует Васильева пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Руководитель региона также сообщил, что за 2018−2020 годы в республике возобновлено строительство 16 объектов здравоохранения, восемь из них — в текущим году. Кроме того, по его словам, в 2018—2019 годах в Дагестане возвели 28 фельдшерско-акушерских пунктов, а в этом году планируется построить 29 таких объектов.