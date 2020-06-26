Даллас, США, , 10:16 — REGNUM Ежегодное игровое мероприятие QuakeCon пройдёт 7 и 8 августа 2020 года, в онлайн-формате. Об этом 25 июня сообщил портал PCGamer.

На QuakeCon at Home геймеров ожидают онлайн-турниры, различные благотворительные акции, а также «секретные» анонсы. Дополнительные подробности проведения мероприятия станут известны в ближайшие недели.

Напомним, QuakeCon традиционно проходит в Далласе (США). Впервые турнир этой серии был организован в 1996 году.

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