Белгород, , 10:18 — REGNUM О своём участии в выборах депутатов Белгородской областной думы VII созыва заявил губернатор Евгений Савченко, сообщает пресс-служба законодательного органа. Он возглавит список регионального отделения «Единой России».

Глава региона 25 июня на итоговом заседании думы VI созыва поблагодарил за работу депутатов и спикеров Василия Потрясаева (возглавлял парламент до июня 2019 года) и Наталию Полуянову (действующий председатель), отметив, что голос белгородских парламентариев «слышен и на общероссийской законодательной площадке, к нему прислушиваются». Губернатор и исполнительная власть в целом поддержит народных избранников, которые решили избираться в новый созыв.

«Я вас всячески поддерживаю, тех, кто решил идти на выборы, и органы исполнительной власти на это сориентированы. Я тоже иду на выборы. Поэтому вместе будем предлагать новые программы избирателям», — сказал Евгений Савченко.

13 сентября 2020 года в областную думу изберут 50 депутатов по смешанной системе.