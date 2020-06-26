Москва, , 10:18 — REGNUM Температура воздуха на европейской части России с 29 июня будет на 2−4 градуса ниже климатической нормы. Об этом 26 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Во второй половине дня в воскресенье уже начнет ощущаться приближение холодного фронта. Погода станет облачной», — заявил синоптик, слова которого приводит ТАСС.

Также он отметил, что температура воздуха в пределах климатической нормы и чуть выше нее ожидается только на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«На всей остальной европейской территории температура будет на 2−4 градуса ниже нормы», — рассказал Вильфанд.

Как пример такого резкого снижения температуры воздуха, метеоролог привел столичный регион, где 29 июня температура воздуха по отношению к 27 июня понизится сразу на 10 градусов.

Отметим, как предавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в пятницу, 26 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +27… +29 °С.