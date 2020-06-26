Токио, , 10:11 — REGNUM В сети появилась запись прохождения предстоящей приключенческой игры Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Её опубликовали на YouTube-канале издания IGN 25 июня.

В ролике разработчики показали основные геймплейные аспекты своего проекта: перемещение героя по городу и многочисленные диалоги с различными персонажами. Релиз игры ожидается 10 июля 2020 года.

Напомним, оригинальная Deadly Premonition вышла в 2010 году на консолях PS3 и Xbox 360. По сюжету, молодому агенту ФБР предстоит расследовать загадочные убийства в вымышленном городке Гринвейл.

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