Москва, , 10:24 — REGNUM Антитела к новому коронавирусу обнаружили примерно у 20% москвичей. Об этом 26 июля сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такие результаты показало исследование, проводившееся с 5 по 18 июня. В данном исследовании участвовали около 90 тысяч человек.

«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — сказала Ракова.

Всего в Москве проведено около 3,5 миллионов ПЦР-тестирований на новый коронавирус, а также около одного миллиона исследований методом ИФА-диагностики.