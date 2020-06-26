Москва, , 10:06 — REGNUM Туроператор «Интурист» вводит для туристов новую услугу — «Гарантия компенсации отмены тура без ФПР по COVID». Это позволит защитить деньги туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В компании пояснили, что туристам вернут деньги, если перед поездкой они заразились коронавирусом и их тур не состоится. Таким образом людям даются гарантии при покупке путевки.

Цена услуги составит: для туров стоимостью до 50 тыс. руб. — 750 руб., для туров до 100 тыс. руб. — 1,5 тыс. руб., для туров до 150 тыс. руб. — 2 тыс. 250 руб., для туров более 200 тыс. руб. — 3 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на отели одного из популярных курортов Краснодарского края Анапы увеличился по сравнению с 2019 годом на 30−40%.

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