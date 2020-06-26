Новосибирск, , 10:03 — REGNUM В новосибирских сёлах в период пандемии коронавируса первичная медицинская помощь не прерывается, фельдшерско-акушерские пункты продолжают приём и лечение пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Минздрав Новосибирской области держит на контроле оказание медицинской помощи жителям сёл.

«При этом развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», которые реализуется в регионе при поддержке правительства Новосибирской области», — подчеркнули в областной администрации.

В 2020 году в Новосибирской области запланировано строительство 42 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2019 году построено 30 ФАПов.