Пятигорск, Ставропольский край, , 10:07 — REGNUM Пятигорский городской суд продлил арест бывшему мэру Пятигорска Льву Травневу, который подозревается в превышении должностных полномочий. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 24 сентября, сообщили ИА REGNUM 26 июня в пресс-службе суда.

Напомним, Травнев был арестован в конце апреля текущего года в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. По данным главного управления МВД по СКФО, он выдал жительнице Пятигорска разрешение на строительство магазина на земельном участке, на котором запрещено возводить объекты, не связанные с созданием и развитием сферы курортного отдыха и лечения.

Второе уголовное дело по той же статье УК РФ в отношении Травнева было возбуждено в середине июня. По версии обвинения, в результате махинаций с землей он причинил бюджету Пятигорска ущерб в размере свыше 4,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Травнев возглавлял Пятигорск в период с октября 2006 по октябрь 2017 года. В середине апреля текущего года после отставки главы города Андрея Скрипника Травнев был назначен исполняющим обязанности мэра, но уже спустя неделю написал заявление об отставке. В пресс-службе губернатора Ставрополья тогда сообщили, что причиной такого решения стало ухудшение состояния здоровья чиновника.

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