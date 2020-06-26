Курск, , 10:00 — REGNUM В Курской области 26 июня зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 4817 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1946 пациентов: 127 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 93 — в Курской городской больнице № 6, 71 — в городском клиническом родильном доме, 56 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 25 — в Железногорской городской больнице № 1. 1576 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2838 пациентов, в том числе 94 — за последние сутки. Скончался 31 человек.

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