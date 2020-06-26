Москва, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки в столице России ещё 1 997 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 26 июня сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1997 пациентов», — заявила она, добавив, что количество вылечившихся от COVID-19 в Москве продолжает увеличиваться.

Также заместитель мэра отметила, что общее количество вылечившихся от COVID-19 в столице России увеличилось до 144 191.

Кроме этого, Ракова рассказала, что выписанные по выздоровлению, которым необходимо оставаться под наблюдением медиков, получают все необходимые рекомендации, и, что всем вылечившимся предлагается стать донорами плазмы крови.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Магаданской области 6 июля планируют открыть для посещения библиотеки, ранее закрытые из-за пандемии коронавируса.