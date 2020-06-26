Элиста, , 10:00 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщил 26 июня в прямом эфире в социальных сетях министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

«Ситуация остаётся напряженной. На сегодня у нас 1442, +32 пациента, 24 человека — в Элисте», — сказал Кикенов.

Он добавил, что в Элисте выявлено два новых очага заражения коронавирусом, все контакты отработаны, очаги локализованы.

«Но появление новых очагов говорит о том, что в местах скопления людей видим огромное количество людей без масок», — подчеркнул Кикенов.