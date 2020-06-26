Москва, , 10:07 — REGNUM Количество обращений российских граждан в трудовую инспекцию в июне 2020 года увеличилось почти в два раза относительно того же периода в прошлом году. Об этом пишут 26 июня «Известия», ссылаясь на пресс-службу Роструда.

С 1 июня в Роструд поступило около 7 тыс. обращений и вопросов от граждан. В июне 2019 года обращений было 3,7 тыс. Относительно мая 2020 года обращений стало на 30% меньше.

Обращения поступали в электронном формате через сервис «онлайнинспекция.рф», который в период пандемии стал одним из основных каналов связи с ведомством. Ранее люди обращались в Роструд лично или через почту.

В первой половине июня операторы телефонной горячей линии обработали около 15 тыс. звонков. В мае их было больше 55 тыс.

Чаще всего через электронный сервис жители России хотели узнать об увольнениях (32%), а именно о незаконных увольнениях, невыплате расчёта или отказах работодателей выдать трудовую книжку. Вопросов, связанных с зарплатой, было около 30%. Обращения граждан — это необязательно жалобы. Более 90% обращений за последние три месяца носили «консультационный характер», пояснили в Роструде.

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