Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Состоялся релиз масштабного обновления Nether для популярной игры-песочницы Minecraft. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на YouTube-канале компании Nintendo 25 июня.

В Nether геймеры смогут отправиться в новое измерение, где их будут ожидать более мощные противники и уникальные биомы. При этом в игре появится новая нейтральная раса пиглинов (наполовину людей и наполовину свиней), с которой можно будет торговать.

Напомним, в Minecraft геймеры должны выживать на диковинном острове. Для достижения своих целей им предстоит создавать различные постройки из кубических блоков и сражаться с местными обитателями.

