Бишкек, , 09:55 — REGNUM После выявления нескольких случаев заражения коронавирусом среди участников киргизской правительственной делегации, летавшей в Москву на парад Победы, всех сотрудников аппарата президента Киргизии обязали сдать анализы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По результатам тестирования у восьми сотрудников президентской администрации подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

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Поскольку заболевание протекает у них в легкой форме и бессимптомно, то все зараженные работники аппарата главы государства будут лечиться, находясь на домашнем карантине.

Отмечается, что с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе, все сотрудники сдадут повторный анализ. А до тех пор большинство сотрудников администрации президента Киргизии продолжат работать в удаленном режиме.

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