Уфа, , 10:00 — REGNUM Стоимость полного комплекта школьной формы, которую разработали в Башкирии, не превышает четырех тысяч рублей. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос введения единой школьной формы в учебных заведениях региона рассмотрели в правительстве республики на «Часе образования», который прошел в онлайн-режиме.

По словам первого заместителя министра образования и науки региона Ильдара Мавлетбердина, в большинстве школ Башкирии уже практически ее ввели. В отдельных муниципальных образованиях также введена унифицированная форма.

Отмечается, что Уфимский государственный нефтяной технический университет и Ассоциация лёгкой промышленности региона разработали коллекцию школьной формы. При этом ее стоимость не превышает четырех тысяч рублей. По словам председателя Ассоциации легкой промышленности Башкирии Зульфиры Газизовой, граждане, посмотрев образцы новой формы, положительно отзываются о ней.

По словам главы региона Радия Хабирова, очень важно в этом вопросе не давить на людей. Нужно мягко убеждать родителей в том, что форма является качественной и красивой. При этом сама идея была поддержана главой республики. Он предложил продлить эксперимент до 2024 года. Затем будет принято соответствующее решение.

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