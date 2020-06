Лос-Анджелес, США, , 09:50 — REGNUM Компания Focus Home Interactive приобрела немецкую студию Deck13, которая является её давним партнёром. Об этом 26 июня сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что это позволит Focus Home Interactive получить полный контроль над интеллектуальной собственностью Deck13. Студия известна геймерам по таким проектам, как The Surge, Lords of the Fallen, Venetica и CrossCode.

Ранее Deck13 сообщила, что в 2021 году планирует выпустить на платформе ПК JRPG (жанр японских ролевых игр) Chained Echoes, имеющую стилистику игр для консоли Super Nintendo Entertainment System (SNES). Отмечается, что Focus Home Interactive выступит в качестве издателя этой игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик заявил, что выход третьей части The Last of Us маловероятен