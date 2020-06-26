Мехико, , 09:53 — REGNUM Общее количество выявленных в Мексике подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 6 тысяч и превысило 202 тысячи. Об этом 26 июня сообщает глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«На сегодняшний день в Мексике у 202 951 человека подтвердили заражение коронавирусом», — заявил он.

Также Аломиа сообщил, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 736 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 25 060.

Кроме этого, известно, что в настоящее время в Мексике свыше 116 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Судане за сутки выявили 95 случаев заражения коронавирусом.