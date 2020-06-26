Рязань, , 09:48 — REGNUM О смерти женщины с положительным тестом на коронавирус сообщили вечером 25 июня в региональной оперативной рабочей группе. Пациентке было 79 лет.

Женщина находилась в больнице около месяца. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию, был получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, имелись сопутствующие хронические заболевания.

Согласно данным портала стопкоронавирус. рф в Рязанской области на 25 июня было зарегистрировано 17 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.