Ижевск, , 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 июня выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 достигло 1357 случаев, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Традиционно наибольшее число новых случаев заражения пришлось на Ижевск — 16, четыре случая — в Вавожском районе, по одному — в Можге, Завьяловском и Граховском районах.

За сутки выписаны по выздоровлению 32 жителя республики, всего число выздоровевших достигло 948 человек или более 69,8% от общего числа носителей коронавируса в регионе. 26 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 июня в Удмуртии проведено 114 779 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Исследования проведены в отношении 106 515 жителей региона. За предыдущие стуки было исследовано 1216 проб от 1163 жителей республики.