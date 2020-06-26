Москва, , 09:52 — REGNUM Сценарий отказа от бензиновых и дизельных моторов в России представили специалисты Greenpeace.

Специалисты подготовили три варианта «низкоуглеродного развития транспорта в соответствии с обязательствами России в рамках Парижского соглашения». Первый сценарий предполагает постепенное уменьшение транспорта с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в России.

Второй вариант развития событий предполагает, что количество личных авто в России, работающих на бензине и дизеле, будет составлять 20% от всех персональных авто. Кроме того, в стране останется только половина грузовиков с бензиновыми и дизельными агрегатами и 15% автобусов.

«Третий сценарий — «1,5 градуса» (zero vision) — предполагает, что к 2050 году 100% автомобилей будут составлять электромобили и гибриды», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Чтобы добиться последнего, России нужно будет уже к 2030 году отказаться от реализации машин с ДВС и принять меры по стимулированию электромобильности.

Напомним, в апреле 2020 года в РФ было продано 24 новых электрокара — на пять экземпляров больше, чем в апреле прошлого года.

Читайте также: Hyundai и KIA вошли в топ-5 мировых производителей электромобилей