Воронеж, , 09:45 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Воронежской области стабилизируется. Об этом на заседании оперативного штаба 25 июня заявил губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Нам необходимо в ближайшее время принять решение о работе новых объектов экономики и здравоохранения. У нас появляются новые возможности для госпитализации с учетом ввода нового многофункционального медицинского центра. И по всей вероятности, отпадает необходимость в тех мерах, которые мы планировали по введению дополнительных коек. Можно, наоборот, уже начинать процесс приведения коечного фонда в плановый порядок», — сказал губернатор.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев также заявил, что с 18 по 24 июня отмечается стабилизация темпов ежедневного прироста заболеваемости.

«По коэффициенту распространения инфекции в регионе наблюдается положительная динамика, на протяжении последних десяти дней он не превышает единицу. Высоким остается и показатель тестирования населения, он позволяет выявлять более 32% бессимптомных носителей инфекции. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID — 19 в настоящее время стабилизируется, окончательные выводы можно будет сделать, при стабильном снижении заболеваемости, на протяжении 14 дней», — сообщил Игорь Механтьев.

Отметим, в Воронежской области уже третью неделю суточное число выявляемых носителей коронавируса колеблется в районе 200 человек. Выросло и число умерших — если на 18 июня в статистику были включены 28 скончавшихся пациентов, то на вечер 25 июня их было уже 39.