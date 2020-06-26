Хабаровск, , 10:18 — REGNUM В Советской Гавани Хабаровского края, на рыболовном сейнере, зафиксирован очаг коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

Читайте также: Коронавирус в России: надо додавить заразу — трансляция

Коронавирус был выявлен у одного рыбака, затем заражение подтвердилось ещё у девяти членов экипажа. Численность команды судна 21 человек. Инфицированные моряки госпитализированы, остальные остаются на судне на карантине. Специалисты проводят эпидрасследование — возможно, экипаж не проходил обсервацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за всю историю наблюдений коронавирусом заразились 3824 человека, из них 2040 выздоровели, 27 умерли.