Хартум, , 09:45 — REGNUM В Судане за сутки выявили 95 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет порядка 8900.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 556 человек. За сутки умерли восемь пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 609 тыс. человек.