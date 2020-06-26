Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге после непродолжительной болезни ушел из жизни журналист, бывший председатель Союза журналистов города Игорь Сидоров. Об этом 26 июня сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга. Журналиста не стало на 70-м году жизни 25 июня 2020 года.

В Петербурге умер от COVID-19 экс-председатель СЖ Петербурга Фото: Союз журналистов СПб

Игорь Сидоров окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности «тележурналист». В прессе работал с 1972 года. Работал в газетах «Скороходовский рабочий», «Смена», «Ленинградская правда». Был участником создания газеты «Час Пик» и ведущим информационных выпусков «Радио России». С 1994 по 2002 год являлся председателем Санкт-Петербургского Союза журналистов.

«Игорь Александрович очень любил Петербург и наш Союз, который возглавлял восемь лет, — заявила председатель Союза журналистов СПб и ЛО Людмила Фомичева. — И после ухода с поста председателя он никогда не прерывал связь с Союзом, активно помогал, участвовал в подготовке церемоний награждения победителей конкурса «Золотое перо», был соавтором многих его сценариев».