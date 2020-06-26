Пекин, , 09:42 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Китая было выявлено 18 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в это число входит 13 активных случаев заражения SARS-CoV-2 и ещё пять его носителей без симптомов.

При этом сообщается, что 11 активных случаев являются локальными (все 11 — на территории Пекина) и ещё 2 — ввозными.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Китае на сегодняшний день достигло 83 463.

Кроме этого, число летальных исходов от COVID-19 за сутки не выросло и продолжает оставаться 4 634, при 78 439 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Турции подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 1458 и превысило 193 тысячи.