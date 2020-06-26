Тамбов, , 09:37 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.

«45 новых случаев сегодня: 19 мужчин, 26 женщин. Возраст заболевших от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за период пандемии в Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4548 человек, у 1601 пациента заражение было бессимптомным. 2633 выздоровели. 20 пациентов скончались. С диагнозом «пневмония» в больницах региона остаются 419 человек.