Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве к системе к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили ещё две больницы. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Всего в столице стало шесть стационаров, подключенных к системе.

Так, к ЕМИАС полностью подключена ГКБ №24, перепрофилированная для лечения пациентов с коронавирусом.

«Внедрение ЕМИАС в работу нашей больницы имеет очень важное значение в текущей ситуации, поскольку благодаря электронной системе врачи и медсестры, работающие с пациентами с коронавирусом, имеют возможность снизить контакты между собой до минимума», — прокомментировал главный врач больницы Григорий Родоман.

Работы по подключению к ЕМИАС предполагают установку современного сетевого и серверного оборудования, а также обновления на рабочих местах сотрудников медучреждения. Кроме того, проводится инструктаж и обучение персонала.

Также к информационно-аналитической системе подключена ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова.