Нижний Новгород, , 09:35 — REGNUM В ряд регионов Приволжского федерального округа утром 26 июня пришли заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, заморозки в воздухе и на поверхности почвы наблюдались ночью и утром в районах Самарской области. Аналогичные погодные условия сложились в Башкирии.

А в Оренбургской области заморозки в воздухе и на почве ожидаются ещё 27 июня, на поверхности почвы температура воздуха может снизиться до —2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее практически во всех регионах ПФО установилась теплая летняя погода. В большинстве регионов не было осадков, а температура воздуха в дневные часы составляла +22… 27 °C.